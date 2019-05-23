Звание лучшего производственного проекта региона получила компания «Ока-Пласт»

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В среду, 22 мая, в Рязани прошел Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса — территория успеха», на котором подвели итоги регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».
Первое место в номинации «Лучший производственный проект» занял завод «Ока-пласт». Губернатор Рязанской области Николай Любимов и первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азат Газизов вручили победителям призы и «Золотой домкрат» — статуэтку, ставшую символом премии.
«Компания „Ока-пласт“ стала лучшей среди производственных проектов по праву. Завод производит пластиковую канцелярскую продукцию для офиса — пластиковые папки, папки-файлы, папки-скоросшиватели, папки на кольцах. Благодаря активной деятельности компании объем импортируемых из Китая в Россию товаров снизился с 85% (2007 год) до 10% (2019 год). „Ока-Пласт“ сотрудничает с федеральными компаниями, в числе которых крупные ритейлеры — „Лента“, „Магнит“, „Ашан“, „О'кей“. Поставки осуществляются в том числе за границу — в Грузию, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию», — рассказали в пресс-службе «Рельеф-Центра» — крупнейшего в России дистрибьютера товаров для школы и офиса.
Он выступает инвестором в реализации проекта по созданию территории опережающего социально-экономического развития в поселке Лесной Шиловского района, где действует «Ока-пласт».
Национальная премия «Бизнес-Успех» с 2011 года отмечает лучшие бизнес-проекты во всех федеральных округах страны. В следующем году станут известны победители федерального этапа. Призовой фонд премии составляет более 60 миллионов рублей.
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