Житель Рязанской области попробовал убить родственницу бензопилой

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Житель поселка Тума Рязанской области попробовал убить родственницу бензопилой. Об этом сообщил
В полицию обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала, что ее младший брат угрожает убийством и даже завел для этого бензопилу. Испуганной девушке пришлось убежать из дома, где нетрезвый родственник устроил скандал.
Злоумышленника утихомирил сотрудник полиции.
Выяснилось, что мужчина злоупотребил спиртным и, когда сестра сделала ему замечание, вспылил и в ходе словесной перепалки завел бензопилу и начал угрожать.
Сотрудники полиции изъяли бензопилу как орудие преступления.
Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
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