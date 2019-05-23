Во Владимирской области ликвидировали группу боевиков, планировавших совершить теракт

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В ночь на среду, 22 мая, Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух вооруженных боевиков, которые планировали совершить теракт. Об этом сообщил
Дом, в котором укрывались злоумышленники, заблокировали, жителей близжайших домов эвакуировали.
На предложение сложить оружие и сдаться властям боевики открыли стрельбу. Ответным огнем их нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов.
По данным оперативного штаба НАК, злоумышленники были сторонниками одной из террористических организаций и поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей.
На месте нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство, готовое к применению, а также религиозно-экстремистскую литературу.
Из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения никто не пострадал.
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