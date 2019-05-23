Во Владимирской области браконьер убил егеря

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимирской области 22-летний задержали жителя поселка Уршельский Гусь-Хрустального района, застрелившего 55-летнего егеря во время незаконной охоты на лося. Об этом сообщила
Сообщение об исчезновении мужчины поступило в правоохранительные органы утром в среду, 22 мая.
Тело пропавшего нашли с огнестрельным ранением в лесу около деревни Березники.
По версии следствия, вечером 21 мая молодой человек с отчимом из Гусь-Хрустального района прибыл в Собинский район для охоты на лося.
Около 21:00 егерь услышал в лесу выстрелы и приехал к лесному массиву на служебном УАЗе. Оставив машину, он начал искать людей.
Как предполагает следствие, егерь нашел браконьеров и высказал им законные претензии.
В ответ пьяный 22-летний молодой человек выстрелил в мужчину из охотничьего ружья крупнокалиберной дробью.
Потерпевший скончался на месте происшествия.
После произошедшего подозреваемый и его отчим проехали около 20 километров, скрываясь с места происшествия, затем бросили автомобиль и неустановленным способом добрались до Гусь-Хрустального.
У браконьеров изъяли незарегистрированное охотничье ружье.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
Следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТамбовская область примет восьмой международный фестиваль духовых оркестров
|
cледующая новость →Все подъезды к озеру «Дикая утка» закрыли на замок
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.