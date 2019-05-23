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15:53, 23 мая 2019 376
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Во Владимирской области браконьер убил егеря

Во Владимирской области браконьер убил егеря

Во Владимирской области 22-летний задержали жителя поселка Уршельский Гусь-Хрустального района, застрелившего 55-летнего егеря во время незаконной охоты на лося. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Сообщение об исчезновении мужчины поступило в правоохранительные органы утром в среду, 22 мая.

Тело пропавшего нашли с огнестрельным ранением в лесу около деревни Березники.

По версии следствия, вечером 21 мая молодой человек с отчимом из Гусь-Хрустального района прибыл в Собинский район для охоты на лося.

Около 21:00 егерь услышал в лесу выстрелы и приехал к лесному массиву на служебном УАЗе. Оставив машину, он начал искать людей.

Как предполагает следствие, егерь нашел браконьеров и высказал им законные претензии.

В ответ пьяный 22-летний молодой человек выстрелил в мужчину из охотничьего ружья крупнокалиберной дробью.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

После произошедшего подозреваемый и его отчим проехали около 20 километров, скрываясь с места происшествия, затем бросили автомобиль и неустановленным способом добрались до Гусь-Хрустального.

У браконьеров изъяли незарегистрированное охотничье ружье.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Фото пресс-службы СУ СКР по Владимирской области


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