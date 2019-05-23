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12:45, 23 мая 2019 251
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Вечером в четверг на Михайловском шоссе отключат холодную воду

Вечером в четверг на Михайловском шоссе отключат холодную воду

Вечером в четверг, 23 мая, на Михайловском шоссе отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 21:00 до 6:00 воды не будет в домах:

  • 69-а;
  • 69 корпус 1;
  • 69 корпус 2;
  • 69 корпус 3;
  • 69 корпус 4;
  • 73 корпус 1;
  • 73 корпус 2;
  • 250 корпус 1;
  • 250 корпус 2;
  • 250 корпус 3;
  • 250 корпус 4;
  • 250 корпус 5;
  • 250 корпус 6;
  • 250 корпус 7;
  • с 242 по 266 (частный сектор);
  • 268.

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