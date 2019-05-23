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16:52, 23 мая 2019 131
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В Тульской области отремонтируют восемь мостов

В Тульской области отремонтируют восемь мостов

В Тульской области отремонтируют восемь мостов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Речь идет о восьми объектах:

  • мост через Упу в Одоевском районе;
  • мост через реку Мордвес в Веневском районе;
  • мост через реку Сежа в Туле;
  • мост через реку Плава в Плавском районе;
  • мост через реку Дон в Узловском районе;
  • мост через реку Бобрик в Узловском районе;
  • мост через реку Маловень в Одоевском районе;
  • мост через ручей на дороге Тула-Яковлево.

Принимать работы будут не только специалисты, но и общественность. За каждым муниципалитетом закреплен общественник, который будет объезжать ремонтируемые объекты и проверять готовые.


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