В Тульской области насмерть сбили 8-летнего ребенка

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В среду, 22 мая, в Богородицке Тульской области около медсанчасти 30-летний мужчина на Opel Vectra насмерть сбил восьмилетнего ребенка. Об этом передает
По информации издания, ребенок возвращался домой на автобусе с бабушкой.
Они вышли из транспортного средства и хотели перейти дорогу. Отмечается, что на этом участке нет ни пешеходного перехода, ни тротуара.
Пожилая женщина заметила автомобиль, который приближался, а мальчик резко выбежал на дорогу, где попал под колеса.
Ребенок погиб на месте ДТП.
Водитель пытался избежать аварии, из-за чего автомобиль перевернулся. Мужчина получил травмы.
Обстоятельства аварии устанавливает полиция.
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