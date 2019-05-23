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8:50, 23 мая 2019 1 370
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В Рязанской области осудили мужчину, напавшего на пассажиров автобуса с битой

В Рязанской области осудили мужчину, напавшего на пассажиров автобуса с битой

В Рязанской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении мужчины, напавшего на пассажиров автобуса. Об этом сообщил сайт Сасовского районного суда.

В 2015 году подсудимый в составе группы лиц, у которых были три пневматических пистолета и бейсбольная бита, напал на пассажиров автобуса. Последние являлись предпринимателями и занимались торговлей, при себе у них были крупные суммы для покупки товаров.

После нападения подсудимый скрылся и был объявлен в розыск.

Помимо этого при допросе в качестве обвиняемого в кабинете полиции мужчина предъявил следователю поддельный паспорт.

В суде он полностью признал вину.

Суд оценил действия мужчины в соответствии с частью 2 статьи 162 и частью 3 статьи 327, а также части 3 статьи 69 УК РФ назначил четыре года в исправительной колонии общего режима, и штраф в размере двадцати тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.


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