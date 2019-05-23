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В Рязанской области ликвидировали крупную плантацию конопли. Об этом сообщил
Сотрудники полиции выявили в деревне Давыдово незаконное хранение марихуаны и культивирование наркосодержащих растений.
Полицейские провели обследование жилища и усадьбы подозреваемого. В доме в мебели и под полом полицейские нашли несколько пакетов с фрагментами растений с характерным запахом. Позже экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил дома 875 граммов марихуаны.
В ходе осмотра усадьбы полицейские обнаружили на огороде обширную плантацию наркосодержащей конопли. Для маскировки кусты каннабиса были высажены среди сельскохозяйственных культур. Оперативники обнаружили и изъяли 245 недавно посаженных кустов наркосодержащего растения.
Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.