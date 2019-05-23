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11:22, 23 мая 2019 846

В Рязанском агроуниверситете открыли лабораторию защиты растений и биологических ресурсов

В Рязанском агроуниверситете открыли лабораторию защиты растений и биологических ресурсов

В среду, 22 мая, к юбилею Рязанского агротехнологического университета имени Костычева в главном корпусе вуза на кафедре агрономии и агротехнологий открыли лабораторию защиты растений и биологических ресурсов.

Ректор университета Николай Бышов отметил, что сегодня предприятия АПК как никогда нуждаются в молодых, энергичных, амбициозных и грамотных кадрах.

«Открытие лаборатории будет способствовать практической подготовке будущих специалистов к работе в современном сельскохозяйственном производстве, формированию у студентов не только теоретических знаний, но и необходимых практических навыков», — сказал он.

Директор ООО МТС «Агро-альянс» Александр Смалев, поздравляя студентов и профессорско-преподавательский состав, подчеркнул: «Мы надеемся, что эта лаборатория сыграет свою роль в подготовке специалистов. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать с Рязанским агротехнологическим университетом в этом направлении».

Об истории создания лаборатории и целях ее работы рассказал заведующий кафедрой агрономии и агротехнологий Дмитрий Виноградов. Он также выразил надежду, что в ближайшей перспективе лаборатория станет базой для проведения научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области разработки новых эффективных способов защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

Затем Николай Бышов и Александр Смалев перерезали символическую красную ленту.


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