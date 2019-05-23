В Рязанском агроуниверситете открыли лабораторию защиты растений и биологических ресурсов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 22 мая, к юбилею Рязанского агротехнологического университета имени Костычева в главном корпусе вуза на кафедре агрономии и агротехнологий открыли лабораторию защиты растений и биологических ресурсов.
Ректор университета Николай Бышов отметил, что сегодня предприятия АПК как никогда нуждаются в молодых, энергичных, амбициозных и грамотных кадрах.
«Открытие лаборатории будет способствовать практической подготовке будущих специалистов к работе в современном сельскохозяйственном производстве, формированию у студентов не только теоретических знаний, но и необходимых практических навыков», — сказал он.
Директор ООО МТС «Агро-альянс» Александр Смалев, поздравляя студентов и профессорско-преподавательский состав, подчеркнул: «Мы надеемся, что эта лаборатория сыграет свою роль в подготовке специалистов. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать с Рязанским агротехнологическим университетом в этом направлении».
Об истории создания лаборатории и целях ее работы рассказал заведующий кафедрой агрономии и агротехнологий Дмитрий Виноградов. Он также выразил надежду, что в ближайшей перспективе лаборатория станет базой для проведения научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области разработки новых эффективных способов защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.
Затем Николай Бышов и Александр Смалев перерезали символическую красную ленту.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани переиздадут Красную книгу региона
|
cледующая новость →В поле в Рязанском районе нашли труп мужчины
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.