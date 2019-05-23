В Рязани за пьяное вождение осудили лишенного «прав» москвича

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В Клепиковском районе осудили жителя Московской области, который сел за руль пьяным. Ранее мужчину уже лишали «прав» за вождение в нетрезвом виде, сообщил
Нарушителя задержали в марте 2019 года.
Суд признал его виновным и приговорил к 4 месяцам и 10 дням лишения свободы с отбыванием в колонии поселении, а также к лишению водительских прав на три года.
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