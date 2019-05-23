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В Рязани переиздадут Красную книгу региона. К ее подготовке уже приступили в
Действующую редакцию выпустили в 2011 году.
Теперь мониторингом животного мира региона займутся ученые Окского заповедника, учетом редких видов растений — группа научных исследователей РГУ имени Есенина.
Выпустить Красную книгу планируют в 2021 году.
«Подготовка нового выпуска книги начата заранее. Работа по сбору материалов для издания будет проводиться в два этапа. Первый этап завершится в ноябре 2019 года, второй — в ноябре 2020 года», — рассказали в минприроды.
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