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11:16, 23 мая 2019 158
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В поле в Рязанском районе нашли труп мужчины

В поле в Рязанском районе нашли труп мужчины

В селе Деулино Рязанского района обнаружили труп 62-летнего мужчины. Об этом пишет «Московский комсомолец в Рязани» со ссылкой на следователя Рязанского МСО СУ СКР по Рязанской области Андрея Минюкова.

Он отметил, что пенсионер гостил у брата в воскресенье, 20 мая. Мужчины употребляли спиртное.

По пути домой он упал на тропинке и скончался.

Следователи начали проверку по факту произошедшего.


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