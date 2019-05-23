В поле в Рязанском районе нашли труп мужчины

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В селе Деулино Рязанского района обнаружили труп 62-летнего мужчины. Об этом пишет «
Он отметил, что пенсионер гостил у брата в воскресенье, 20 мая. Мужчины употребляли спиртное.
По пути домой он упал на тропинке и скончался.
Следователи начали проверку по факту произошедшего.
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