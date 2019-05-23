В центре Липецка произошло тройное ДТП

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Днем в среду, 22 мая, в Липецке произошло тройное ДТП. Об этом сообщила
33-летний водитель Daewoo Nexia столкнулся с Lada Priora, за рулем которой был 31-летний мужчина.
Priora столкнулась с Ford, за рулем которого был 33-летний водитель и с автомобилем «ГАЗ» под управлением 53-летнего водителя.
В ДТП пострадал 25-летний пассажир Daewoo Nexia. Его госпитализировали с травмами.
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