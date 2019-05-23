Студенту грозит до четырех лет лишения свободы за интимную связь с липецкой школьницей

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В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего студента воронежского техникума, вступившего в интимную связь со школьницей. Об этом сообщила
По данным следствия, обвиняемый, зная о несовершеннолетии своей знакомой, вступил с ней в интимные отношения, которые продолжались несколько месяцев.
О преступлении стало известно, когда 15-летняя девушка почувствовала недомогание, обратилась за медпомощью и встала на учет по беременности.
Во время расследования обвиняемый признал вину и раскаялся. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, материалы уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 134 УК РФ, направили для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.