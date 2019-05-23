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22:40, 23 мая 2019 251
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Сергей Карабасов провел личный прием граждан

Сергей Карабасов провел личный прием граждан

В четверг, 23 мая, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Об этом сообщил сайт городской мэрии.

В числе вопросов, которые рассмотрел Сергей Карабасов в ходе приема — ремонт дорожного полотна, вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Так, на личном приеме он рассмотрел просьба заявителя о ремонте участков дороги по улице Дачной и Луговой.

По поручению Сергея Карабасова управление благоустройства рассмотрит возможность ремонта дороги на улице Дачной в этом году, по улице Луговой, как временная мера, участок дороги засыпят асфальтовым гранулятом.

Всего в ходе личного приема Сергей Карабасов рассмотрел обращения семи заявителей, по всем озвученным вопросам даны необходимые поручения. Решение поступивших вопросов руководитель городской администрации проконтролирует лично.


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