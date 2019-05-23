Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:22, 23 мая 2019 378

«Сбербанк» и «Центральное агентство недвижимости» провели для рязанцев «Ипотечную субботу»

«Сбербанк» и «Центральное агентство недвижимости» провели для рязанцев «Ипотечную субботу»

«Сбербанк» и крупнейший оператор рынка недвижимости УК «Центральное агентство недвижимости» провели для рязанцев «Ипотечную субботу». Мероприятие прошло 18 мая в ТРЦ «Виктория Плаза».

Сотрудники банка рассказали о портале ДомКлик, о сервисе безопасных расчетов и сервисе электронной регистрации, благодаря которым можно просто и быстро приобрести квартиру за один визит в банк.

Все желающие смогли получить полную информацию о возможностях приобретения жилья в регионе по привлекательным условиям и с дополнительными скидками, сразу подать заявку на ипотечное кредитование и познакомиться со всем спектром предложений на рынке недвижимости.

«Такие мероприятия удобны для жителей города — ведь в одном месте можно получить ответы на все имеющиеся вопросы по ипотечному кредитованию, проконсультироваться с экспертами и определиться в выборе. Мы заботимся об интересах клиентов, поэтому наш портал — это удобный сервис для поиска и покупки недвижимости в ипотеку», — прокомментировал Олег Сычев, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения ПАО «Сбербанк».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 39 294
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 120
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 921
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 010
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 320
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум