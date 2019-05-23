«Сбербанк» и «Центральное агентство недвижимости» провели для рязанцев «Ипотечную субботу»

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«Сбербанк» и крупнейший оператор рынка недвижимости УК «Центральное агентство недвижимости» провели для рязанцев «Ипотечную субботу». Мероприятие прошло 18 мая в ТРЦ «Виктория Плаза».
Сотрудники банка рассказали о портале ДомКлик, о сервисе безопасных расчетов и сервисе электронной регистрации, благодаря которым можно просто и быстро приобрести квартиру за один визит в банк.
Все желающие смогли получить полную информацию о возможностях приобретения жилья в регионе по привлекательным условиям и с дополнительными скидками, сразу подать заявку на ипотечное кредитование и познакомиться со всем спектром предложений на рынке недвижимости.
«Такие мероприятия удобны для жителей города — ведь в одном месте можно получить ответы на все имеющиеся вопросы по ипотечному кредитованию, проконсультироваться с экспертами и определиться в выборе. Мы заботимся об интересах клиентов, поэтому наш
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.