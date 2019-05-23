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12:53, 23 мая 2019 410

Рязанский музыкальный колледж имени Пироговых начал праздновать столетие

Рязанский музыкальный колледж имени Пироговых начал праздновать столетие

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанский музыкальный колледж имени Пироговых начал праздновать столетие. Во вторник, 21 мая, в детской музыкальной школе №1 прошел концерт с участием образцовых коллективов.

С юбилеем руководство, преподавателей и студентов учреждения поздравили региональный министр культуры и туризма Виталий Попов, замминистра образования и молодежной политики Ольга Васина. В честь праздника они вручили почетные грамоты и благодарственные письма лучшим студентам и работникам колледжа.

От лица главы муниципального образования на сцене детской музыкальной школы с поздравлениями выступил депутат гордумы, президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов.

«За эти годы музыкальный колледж имени Пироговых выпустил тысячи талантливых учеников. И столетний юбилей — это замечательный возраст, чтобы подвести итоги и наметить новые рубежи, — сказал депутат. — Пусть с каждым годом ширится круг ваших друзей, талантливых педагогов, учеников и благодарных зрителей».

Смирнов пожелал коллективу колледжа творческих успехов, музыкальных свершений, добра, мира, благополучия и вручил почетные грамоты, благодарности и ценные подарки лучшим студентам и работникам учреждения.

От лица ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов подарил музыкальному колледжу цифровое фортепиано.

«Я считаю, что бизнес должен идти рука об руку с развитием города. По возможности, бизнес должен участвовать в социальных проектах, связанных со сферой здравоохранения, образования, культуры и других. Компания „Автоимпорт“ старается максимально участвовать во всех проектах. Сегодня мы поздравляем училище имени Пироговых со столетним юбилеем и желаем всего самого наилучшего», — заключил Смирнов.

«Автоимпорт» и музыкальный колледж имени Пироговых совместно организуют мероприятия для рязанцев — День знаний, «Фронтовую поляну», масленичные гуляния.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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