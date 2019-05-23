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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанский музыкальный колледж имени Пироговых начал праздновать столетие. Во вторник, 21 мая, в детской музыкальной школе №1 прошел концерт с участием образцовых коллективов.
С юбилеем руководство, преподавателей и студентов учреждения поздравили региональный министр культуры и туризма Виталий Попов, замминистра образования и молодежной политики Ольга Васина. В честь праздника они вручили почетные грамоты и благодарственные письма лучшим студентам и работникам колледжа.
От лица главы муниципального образования на сцене детской музыкальной школы с поздравлениями выступил депутат гордумы, президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов.
«За эти годы музыкальный колледж имени Пироговых выпустил тысячи талантливых учеников. И столетний юбилей — это замечательный возраст, чтобы подвести итоги и наметить новые рубежи, — сказал депутат. — Пусть с каждым годом ширится круг ваших друзей, талантливых педагогов, учеников и благодарных зрителей».
Смирнов пожелал коллективу колледжа творческих успехов, музыкальных свершений, добра, мира, благополучия и вручил почетные грамоты, благодарности и ценные подарки лучшим студентам и работникам учреждения.
От лица ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов подарил музыкальному колледжу цифровое фортепиано.
«Я считаю, что бизнес должен идти рука об руку с развитием города. По возможности, бизнес должен участвовать в социальных проектах, связанных со сферой здравоохранения, образования, культуры и других. Компания „Автоимпорт“ старается максимально участвовать во всех проектах. Сегодня мы поздравляем училище имени Пироговых со столетним юбилеем и желаем всего самого наилучшего», — заключил Смирнов.
«Автоимпорт» и музыкальный колледж имени Пироговых совместно организуют мероприятия для рязанцев —
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