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11:50, 23 мая 2019 2 413

Рязанский бизнес выбрал мобильную связь от «Ростелекома» — оператор 2

Рязанский бизнес выбрал мобильную связь от «Ростелекома» — оператор

Более 500 предпринимателей Рязанской области пользуются услугой мобильной связи от «Ростелекома». Об этом рассказали в пресс-службе оператора.

По сравнению со второй половиной прошлого года, в 2019 году продажи SIM-карт цифрового провайдера выросли на 65%. Как отметили в компании, одна из причин такого успеха — дополнение в 2019 году пакетного предложения для малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе 2.0» сервисом мобильной связи со стопроцентной скидкой.

В рамках услуги мобильной связи бизнес получает 500 минут голосового трафика на номера любых операторов и общение в социальных сетях и мессенджерах без ограничений.

Отмечается, что при переходе на мобильную связь «Ростелекома» не обязательно менять номер — можно перевести на корпоративное обслуживание существующий номер от любого провайдера. Кроме того, оставшиеся в конце месяца гигабайты и минуты автоматически переносятся на следующий месяц.

«Правильно выстроенная коммуникация с потребителями — важная составляющая успеха бизнеса. При разработке пакета „Быть в плюсе 2.0“ мы учли все цифровые потребности пользователей. „Ростелеком“ заботится о том, чтобы сервисы обеспечивали предпринимателям цифровой комфорт в ведении бизнеса: общение с клиентами, получение обратной связи, удобное и эффективное управление бизнес-процессами», — прокомментировал Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком».

Кроме базового пакета, национальный цифровой провайдер предлагает рязанским предпринимателям расширенный вариант, включающий дополнительные сервисы с 50-процентной скидкой: «Виртуальную АТС», «ТВ для бизнеса», «Видеонаблюдение», «Wi-Fi для бизнеса», «СМС-рекламу» и «Номер 8 800».

По словам представителей компании, основное преимущество расширенного пакета — выбор максимального количества услуг и экономия средств, что позволяет предпринимателям сосредоточиться на ключевых аспектах ведения бизнеса.


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