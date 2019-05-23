Рязанские врачи провели сложную операцию новорожденному ребенку

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Рязанские врачи успешно прооперировали ребенка на четвертый день его жизни. Об этом сообщил
У девочки обнаружили врожденную кишечную непроходимость и сразу же провели экстренную операцию.
«От нашей хирургической бригады потребовалось большое мастерство во время этого оперативного вмешательства, — прокомментировала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева, — тонкие ткани, маленькие размеры органов требуют очень деликатной работы. В этом случае наши специалисты сработали профессионально и слаженно: анестезиологи обеспечили оптимальную помощь, а хирурги провели вмешательство менее чем за час».
«Мне рассказали ход операции, объяснили, как наблюдают за ребенком в реанимации, и какое лечение потребуется дальше. Даже в майские праздники я звонила в больницу по утрам и мне рассказывали о состоянии моей дочки, а однажды сообщили, что сегодня ее переведут из реанимации в отделение, и теперь мы можем находиться вместе», — рассказала мама спасенной малышки.
Состояние спасенной врачами малышки не вызывает опасений у врачей. Вместе с мамой они готовятся к выписке. 23 мая девочка впервые вышла на прогулку.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.