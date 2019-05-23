Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:44, 23 мая 2019 1 018
 0    0

Рязанские врачи провели сложную операцию новорожденному ребенку

Рязанские врачи провели сложную операцию новорожденному ребенку

Рязанские врачи успешно прооперировали ребенка на четвертый день его жизни. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

У девочки обнаружили врожденную кишечную непроходимость и сразу же провели экстренную операцию.

«От нашей хирургической бригады потребовалось большое мастерство во время этого оперативного вмешательства, — прокомментировала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева, — тонкие ткани, маленькие размеры органов требуют очень деликатной работы. В этом случае наши специалисты сработали профессионально и слаженно: анестезиологи обеспечили оптимальную помощь, а хирурги провели вмешательство менее чем за час».

«Мне рассказали ход операции, объяснили, как наблюдают за ребенком в реанимации, и какое лечение потребуется дальше. Даже в майские праздники я звонила в больницу по утрам и мне рассказывали о состоянии моей дочки, а однажды сообщили, что сегодня ее переведут из реанимации в отделение, и теперь мы можем находиться вместе», — рассказала мама спасенной малышки.

Состояние спасенной врачами малышки не вызывает опасений у врачей. Вместе с мамой они готовятся к выписке. 23 мая девочка впервые вышла на прогулку.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 39 509
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 154
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 943
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 065
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 342
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум