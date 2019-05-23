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16:15, 23 мая 2019 563
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Рязанец до смерти забил 80-летнюю мать из-за наследства

Рязанец до смерти забил 80-летнюю мать из-за наследства

В Рязани задержали 54-летнего мужчину, которого подозревают в избиении собственной матери. 80-летняя женщина скончалась от полученных травм, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 20 мая задержанный напился и пришел к матери, которая проживала в частном доме в Соколовке. Родственники поругались из-за наследства. Во время конфликта мужчина начал избивать пенсионерку, нанося удары руками и ногами по телу и голове.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, его заключили под стражу.


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