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Рязанцы задолжали почти 600 миллионов рублей алиментов. Об этом сообщил
На сегодняшний день на исполнении находится 4 832 производств, а общая сумма задолженности составляет 574 миллиона рублей.
Для того, чтобы напомнить должнику о необходимости выплачивать средства на содержание детей, судебные приставы в праве применять в отношении него меры принудительного исполнения. Например, взыскивать зарплату, пенсию и иные доходы должника, производить опись его имущества, накладывать на это имущество арест.
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