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15:25, 23 мая 2019 380
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Рязанцы задолжали почти 600 миллионов рублей алиментов

Рязанцы задолжали почти 600 миллионов рублей алиментов

Рязанцы задолжали почти 600 миллионов рублей алиментов. Об этом сообщил сайт регионального УФССП.

На сегодняшний день на исполнении находится 4 832 производств, а общая сумма задолженности составляет 574 миллиона рублей.

Для того, чтобы напомнить должнику о необходимости выплачивать средства на содержание детей, судебные приставы в праве применять в отношении него меры принудительного исполнения. Например, взыскивать зарплату, пенсию и иные доходы должника, производить опись его имущества, накладывать на это имущество арест.


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