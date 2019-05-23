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22:15, 23 мая 2019 114
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Рязанцев пригласили на выставку «Былого не могу забыть»

Рязанцев пригласили на выставку «Былого не могу забыть»

В четверг, 23 мая, в Рязанском художественном музее имени Пожалостина открылась выставка «Былого не могу забыть».

В экспозицию вошли более 60 портретов, пейзажей и натюрмортов Сергея Пырсина и Веры Болдыреваой-Семёновой-Тян-Шанской — художников, чьи имена связаны с рязанским краем.

Выставка работает с 18 мая до 14 июля 2019 года в художественном музее по адресу: Рязань, улица Свободы, 57. Вход с 11:00 до 18:00, по четвергам до 20:00. Музей не работает по понедельникам и в первую пятницу месяца.

Цена: 250 рублей — взрослые, 200 рублей — студенты, 150 рублей — дети и пенсионеры.

Телефон для справок 8 (4912) 44-18-83.

Справка

Сергей Пырсин (1868-1962) — происходил из крестьян Рязанской губернии. Учился в академиях художеств Петербурга и Дюссельдорфа. С 1920 года преподавал в рязанском художественном училище. На экспозиции представлены произведения, созданные автором в пору обучения и проживания в Германии.

Вера Семенова-Тян-Шанская (Болдырева) (1864-1901) — петербуржский живописец, график, член Союза художников СССР. Старшая внучка и помощница знаменитого ученого и общественного деятеля Петра Семенова-Тян-Шанского. На выставке представлено около 40 работ из фондов Липецкого краеведческого музея. Самое раннее произведение датируется 1908 годом, самая поздняя относится ко второй половине XX века.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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