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16:30, 23 мая 2019 238

«Россети» обработали свыше двух тысяч заявок на портале «Светлая страна»

«Россети» обработали свыше двух тысяч заявок на портале «Светлая страна»

Более двух тысяч заявлений, поданных жителями России через портал «Светлая страна», обработали энергетики группы компаний «Россети».

Ресурс позволяет оперативно связаться с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн.

Портал «Светлая страна», в пилотном режиме запущенный «Россетями» в работу менее года назад в Калужской и Тверской областях, сегодня регистрирует заявки потребителей уже в 65 регионах страны.

Пока сервисом пользуются около шести тысяч человек, однако создатели площадки обращают внимание на ежемесячное увеличение динамики регистрации новых посетителей.

«Несмотря на то, что сайт пока функционирует в тестовом режиме, наблюдается рост активности пользователей, все чаще предпочитающих заявить о проблеме с электроснабжением посредством личного кабинета клиента. Если раньше для этих целей больше использовали call-центр, то теперь связаться с „Россетями“ стало гораздо проще, причем находясь в любой точке России», — отметили в пресс-службе компании.

На портале можно оставить сообщение, касающееся перебоев электроснабжения, низкого качества поставляемой электроэнергии, дефектов установленного электрооборудования.

Максимум через восемь дней с момента размещения сообщения проблему решат или предоставят ответ с указанием жестких сроков ее решения. Регистрация в личном кабинете на Портале Светлаястрана.рф занимает не более двух минут.

«Разумеется, с развитием портала „Светлая страна“ другие способы связи не исчезнут — в дочерних компаниях группы продолжают работать „горячие линии“, обратиться в компанию можно по официальному электронному адресу, написать письмо по почте или прийти в Центр обслуживания клиентов. Кроме того, у всех ДЗО холдинга работают официальные представительства в социальных сетях, где также можно сообщить о проблеме», — говорится в сообщении.

«В своей работе мы стараемся быть максимально открытыми, используя самые разные каналы связи. Портал «Светлая страна» создан для того, чтобы упростить коммуникацию с клиентом, которому теперь не требуется дополнительно выяснять, кто занимается обслуживанием того или иного электрооборудования. Достаточно указать адрес, где наблюдаются неисправности, и контактные данные заявителя. Обо всем остальном позаботятся 'Россети'", — отметили в холдинге.


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