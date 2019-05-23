Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 23 мая, в рязанских школах прозвенел последний звонок. В этом году в регионе выпустились более 4500 одиннадцатиклассников и около 10 тысяч девятиклассников, сообщили в министерстве образования.
Губернатор Николай Любимов посетил торжественную линейку в школе №39. В ней обучаются 860 учеников, из которых 61 человек — выпускники 11-х классов.
Школа №39 реализует муниципальный проект «Развитие центра физико-математического образования в Рязани», является инновационной площадкой по апробации онлайн-платформы «Национальная открытая школа».
В учреждении работают заслуженный учитель России, «отличники народного образования», почетные работники общего образования.
Ученики школы — победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, лауреаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В 2018 году двоих выпускников школы наградили медалью «За особые успехи в учении».
Торжественная линейка началась с построения на площадке перед школой, где выпускники прочитали стихи, станцевали вальс, подарили букеты классным руководителям. С праздником их поздравили губернатор Николай Любимов и директор школы Ольга Сафронова.
Любимов пожелал выпускникам никогда не забывать свою школу, учителей, «которые передали им знания и вложили в них душу».
«Впереди у вас выпускные экзамены. Я надеюсь, они не будут для вас грустными по своим результатам, а, наоборот, вы получите высокие баллы и успешно поступите в вузы. Надеюсь, вы выберете рязанские вузы», — сказал губернатор.
Он добавил, что задача областного правительства — предоставить выпускникам свободу выбора профессии.
«Но если в Рязани нет такой специальности, на которую вы хотели бы выучиться, то мы, конечно, хотели бы увидеть вас на рязанской земле после окончания вузов, потому что вы нам нужны», — сказал Любимов.
В заключение он отметил, что Рязань гордится своими выпускниками и пожелал им выбрать те профессии, которые будут вести их по жизни.
Директор школы Ольга Сафронова поздравила учеников с окончанием учебного года. Она отметила, что выпускникам предстоит решить важные задачи.
«Первая задача — успешно пройти государственную итоговую аттестацию, вторая — определить свой дальнейший жизненный путь. Но педагогический коллектив и родители уверены, что у выпускников нашей школы нет нерешенных задач. Успехов вам, счастья, любви, здоровья и доброты» — сказала Сафронова.
Торжественную линейку прервал проливной дождь. Она завершилась без выпуска надувных шаров. Школьники, учителя и родители переместились в школу, где прошли классные часы.
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