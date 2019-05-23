Николай Любимов опубликовал фото с последнего звонка дочери

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На своей
«Отпускаю во взрослую жизнь. Волнуюсь, но очень горжусь тобой, Алена», — написал губернатор.
В этом году последний звонок прозвучит для 650 тысяч 11-классников, а уже в понедельник, 27 мая, они сдадут первые ЕГЭ по географии и информатике.
В Рязани Сергей Карабасов
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.