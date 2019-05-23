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Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на среду, 23 мая, на выезде из Скопина «УАЗ» врезался в арку железнодорожного переезда. ДТП произошло примерно в 3:00, сообщила
По предварительной информации, водитель — 24-летний житель Милославского района — не справился с управлением.
В результате молодой человек получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
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