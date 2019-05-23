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В среду, 22 мая, на улице Есенина столкнулись троллейбус и легковушка. Видео с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Авария произошла на пересечении улиц Есенина и Фирсова.
Троллейбус двигался в сторону ТРЦ «Круиз» и столкнулся с легковушкой, которая ехала по улице Фирсова.
Официальной информации о ДТП нет.
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