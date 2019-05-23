На федеральной трассе во Владимирской области столкнулись пять автомобилей

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В четверг, 23 мая, около 11 часов на 289 километре трассы М-7 «Волга» столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщил
Как отметили в УМВД по Владимирской области, на светофоре в районе поворота на поселок Никологоры большегруз Scania въехал в стоящий на светофоре грузовой автомобиль «ГАЗ», а затем столкнулся еще с тремя автомобилями.
На место выезжал 21 человек спасательной службы на восьми машинах. Пострадавших спасатели вызволяли с помощью гидравлического инструмента.
Двух водителей госпитализировали с травмами.
Фото с сайта регионального ГУ МЧС
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.