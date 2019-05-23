Липецкие врачи рассказали, как спасли выпавшую из окна трехлетнюю девочку

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Врачи Липецкой областной детской больницы рассказали об операции, которую сделали трехлетней девочке, выпавшей из окна в Тербунах. Об этом сообщил портал
Ребенок остался без присмотра родителей и выпал из окна второго этажа на козырек крыльца дома.
Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму.
Ребенка доставили в больницу на реанимобиле. По прибытии была запланировала повторная томография. Исследование подтвердило острую эпидуральную гематому.
Пациентку ввели в состояние искусственной комы. Через 30 минут ребенка подготовили к операции.
Отмечается, что тяжесть сопровождалась тяжелой диффузной травмой мозга и развивающимся отеком головного мозга.
Врачи решили провести широкую трепанацию с возможностью проведения так называемой превентивной декомпрессии.
Операцию выполнял заведующий нейрохирургическим отделением врач нейрохирург высшей квалификационной категории Руслан Васин, ассистировал врач травматолог-ортопед Александр Пашинцев.
Специалисты удалили гематому и пластику твердой мозговой оболочки. Это позволило снизить внутричерепное давление уже в операционной.
В дальнейшем потребовалась длительная терапия, продленная искусственной вентиляцией легких.
Через пять суток появились признаки сознания, девочку перевели на самостоятельное дыхание.
Спустя три недели врачи провели операцию по закрытию послеоперационного дефекта черепа.
Операция прошла без осложнений и швы сняли через неделю. Ребенка выписали домой.
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