Для двух тысяч выпускников рязанских школ прозвучал «Последний звонок»

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23 мая для выпускников рязанских школ прозвучал «Последний звонок». На торжественных линейках, которые прошли во всех 68 общеобразовательных учреждениях города, старшеклассников поздравили представители администрации Рязани. Об этом написал
«За эти годы вы приобрели первых настоящих друзей, многое узнали об окружающем мире, что очень пригодится в дальнейшем. Это ваш личный капитал и отправная точка для будущих достижений. Впереди — дорога взрослой жизни», — обратился к ученикам школы №75 Сергей Карабасов.
Сергей Карабасов также поздравил педагогов и вручил классному руководителю первого в истории школы выпускного класса цветы и благодарственное письмо.
В этом году школу оканчивают более 2 400 учащихся 11-х классов. Среди участников торжественных линеек свыше 4 800 девятиклассников, выпускающихся и продолжающих обучение в школах Рязани.
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