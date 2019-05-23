Цифровая трансформация. Рязанские суды закупят диски на полмиллиона

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Рязанские суды закупят диски на полмиллиона. Тендер на приобретение CD-R и DVD-R опубликовали на сайте госзакоупок.
Управление Судебного департамента в Рязанской области приобретет 18 600 дисков на сумму 495 тысяч рублей.
Исполнитель должен доставить носители в суды по всему региону.
Закупку оплатят из федерального бюджета.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.