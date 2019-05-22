За год «Ростелеком» отбил более 700 тысяч кибератак на клиентов

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Дочерняя структура «Ростелекома», компания Ростелеком-Solar, представила аналитический отчет за 2018 год о кибератаках на российские компании. Специалисты Solar JSOC зафиксировали свыше 700 тысяч компьютерных атак, что на 89% больше, чем за 2017 год.
Как рассказали в пресс-службе «Ростелекома», во второй половине 2018 года на 20% увеличилось количество атак, направленных на получение доступа к информационным и технологическим системам компаний. На 37% возросло количество нападений на кредитно-финансовые организации.
Отмечается, что основные цели мошенников — контроль над инфраструктурой компаний и кражи денежных средств.
«Мы наблюдаем, что на старте злоумышленники зачастую используют непрофильные инструменты. Так, фиксируются случаи рассылки банковских троянов на органы государственной власти и энергетические организации. Затем управляемые сегменты бот-сети перепродаются другим хакерским группировкам и развитие атаки идет уже с помощью специализированного инструментария», — прокомментировал Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании Ростелеком-Solar.
Согласно отчету, информационный обмен в рамках сообщества позволяет кредитно-финансовым организациям своевременно получать сведения о новых типах компьютерных нападений и препятствовать действиям преступников.
Основные цели мошенников — контроль над инфраструктурой компаний и кражи денежных средств
«Но не все компании предпринимают даже минимально необходимые меры защиты. Например, несмотря на серьезный, в том числе публичный, ущерб от массовых атак в 2017—2018 годах, более 260 тысяч российских серверов все еще подвержены уязвимости EternalBlue. Кроме того, множество организаций до сих пор остаются беззащитными перед такими устаревшими угрозами, как вирус WannaCry или уязвимости в оборудовании Cisco», — рассказали в пресс-службе.
Директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Малявкин признался, что такая беспечность вызывает удивление.
«Компании продолжают явно терять деньги или находятся в крайне уязвимом состоянии, но не уделяют должного внимания защите. Очевидно, по-прежнему силен русский „авось“, хотя безопасность давно должна стать приоритетным направлением в развитии бизнеса. Защита объективно нужна практически всем, и „Ростелеком“ готов ее обеспечить с помощью комплекса сервисов и технологий, которые позволят оградить локальную ИТ-инфраструктуру, облачные системы, веб-приложения и любые другие системы от кражи и блокирования данных, таргетированных (целевых) атак, вредоносного программного обеспечения и других угроз. В частности, наше высокотехнологичное решение „Единая платформа сервисов кибербезопасности“ позволяет обезопасить IT-инфраструктуру любого масштаба быстро и без капитальных затрат», — сказал он.
Отмечается, что «Ростелеком» предлагает широкую линейку решений по информационной безопасности технологий и сервисов: решения по мониторингу и управлению информационной безопасности, комплекс сервисов для защиты каналов связи, Единая платформа сервисов кибербезопасности и другое.
Подробности о сервисах для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления безопасностью можно найти на
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