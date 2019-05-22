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10:19, 22 мая 2019 491

Волонтеры рязанского агроуниверситета провели субботник на территории передержки для животных

Волонтеры рязанского агроуниверситета провели субботник на территории передержки для животных

В субботу, 18 мая, волонтерский ветеринарно-фельдшерский отряд «Преданность» Рязанского агротехнологического университета имени Костычева вышел на общегородской субботник. На территории передержки городской службы по контролю за безнадзорными животными вместе с отрядом трудились ученики и родители средней школы № 55, сотрудники торговой компании «Декатлон» и зоозащитники Рязанской области.

Основной задачей субботника была подготовка территории передержки к летнему сезону: ремонт вольеров и хозяйственных помещений, расчистка подъездных путей и помощь в работе с животными.

Бойцы отряда «Преданность» под руководством своего командира Юлии Горшковой расчистили хозяйственную площадку, утеплили кухни, сделали санитарную уборку вольеров и вымостили смотровую зону кирпичом. Кроме того, провакцинировали и обработали собак от паразитов.

После субботника несколько животных отправились к новым хозяевам.

Марина Селезнева, директор городской службы по контролю за безнадзорными животными, отметила, что бойцы отряда «Преданность» являются «незаменимыми помощниками для организации».

«Ребята круглогодично работают на передержках, курируют животных, следят за их здоровьем, а главное — делают все возможное для решения проблемы безнадзорных животных в регионе», — сказала она.


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