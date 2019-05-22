RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимире у 95-летнего пенсионера украли сумку с деньгами. Об этом сообщила
По версии следствия, злоумышленник заметил пожилого прохожего, у которого в руках была сумка. Фигурант предложил пенсионеру проводить его, на что последний согласился. По пути обвиняемый вырвал из рук дедушки сумку и скрылся. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали.
Обвиняемый признал свою вину, пояснив, что денежные средства потратил на собственные нужды.
Теперь мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДожди и грозы. Прогноз погоды в Рязанской области на четверг
|
cледующая новость →Пропавшую в Рязани 31-летнюю женщину нашли
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.