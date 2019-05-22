В Тамбовской области столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

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В Тамбовской области столкнулись две легковушки. Об этом сообщил
ДТП произошло во вторник, 21 мая в 18:45. На улице Лермонтовой в районе дома №16 города Рассказово водитель автомобиля ВАЗ 21140 на нерегулируемом перекресте при повороте налево столкнулся с встречным автомобилем KIA Rio под управлением женщины 1972 года рождения.
После ДТП водителям оказали медицинскую помощь.
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