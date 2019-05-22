В Шацком районе «Лада» столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером во вторник, 21 мая, в Шацком районе произошла авария. Около 23:00 на 366-ом километре трассы М-5 столкнулись Lada Largus и седельный тягач «ДАФ» с полуприцепом, сообщила
По предварительной информации, 27-летний водитель Lada выезжал на М-5, двигаясь в сторону Челябинска, и не пропустил грузовик под управлением 36-летнего жителя Московской области.
В результате ДТП 40-летний и 21-летний пассажиры легковушки получили травмы, их госпитализировали.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.