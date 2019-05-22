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15:04, 22 мая 2019 691
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В Рязани прошел очередной этап соревнований боевых «кентавров». Фото

В Рязани прошел очередной этап соревнований боевых «кентавров». Фото

В среду, 22 мая, в Рязани прошел очередной этап соревнований боевых «кентавров». Состязания состоялись в учебном центре училища ВДВ в Сельцах.​​

В марафоне приняли участие три команды, по десять человек в каждой — из Рязанского военного воздушно-десантного училища имени Маргелова, Южного военного округа из горной мотострелковой бригады из Карачаево-Черкесии​ и горная мотострелковая бригада Центрального военного округа из Кызыла. Они проскакали на лошадях по кругу 35 километров, преодолели водную преграду и ряд препятствий.

Напомним, в августе команда, которая наберет больше всего баллов, отправится в Монголию на международный этап «Конного марафона».


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