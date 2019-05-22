В Рязани прошел очередной этап соревнований боевых «кентавров». Фото

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В среду, 22 мая, в Рязани прошел очередной этап соревнований боевых «кентавров». Состязания состоялись в учебном центре училища ВДВ в Сельцах.
В марафоне приняли участие три команды, по десять человек в каждой — из Рязанского военного воздушно-десантного училища имени Маргелова, Южного военного округа из горной мотострелковой бригады из Карачаево-Черкесии и горная мотострелковая бригада Центрального военного округа из Кызыла. Они проскакали на лошадях по кругу 35 километров, преодолели водную преграду и ряд препятствий.
Напомним, в августе команда, которая наберет больше всего баллов,
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.