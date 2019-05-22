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В Рязани ищут очевидцев двух аварий с пострадавшими пешеходами. Об этом сообщила
14 ноября 2017 года, примерно в 13:45, у дома №7 на улице Великанова, Ford Focus сбил пешехода.
4 апреля 2019 года, в 15:20, у дома №3А корпус 1 на улице Интернациональной ВАЗ-2115 сбил пешехода.
В результате происшествий пешеходы получили травмы.
Очевидцев попросили обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-74-54 или по адресу: улица Лесная, дом 28 кабинет 211.
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