В РГАТУ открыли ветеринарную клинику

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Во вторник, 21 мая, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева открыли ветеринарную клинику.
По словам ректора Николая Бышова, событие приурочили ко Дню основания университета.
«Организация высококвалифицированной ветпомощи в Рязани на сегодняшний день является актуальной, потому что у горожан растет количество домашних животных, и они, к сожалению, подвержены разным заболеваниям», — отметил он.
Как рассказал руководитель вуза, клиника оборудована всем необходимым, можно провести квалифицированный осмотр, необходимые анализы для диагностирования проблемы, есть аппарат УЗИ, операционная.
«В ней будут работать квалифицированные специалисты, а главное в работе клиники — возможность практики для студентов. Клиника полностью соответствует современным стандартам обучения студентов данной специальности и очень важно, что они могут освоить сразу несколько профессий», — добавил Бышов.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.