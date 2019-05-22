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14:17, 22 мая 2019 873

В РГАТУ открыли ветеринарную клинику

В РГАТУ открыли ветеринарную клинику

Во вторник, 21 мая, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева открыли ветеринарную клинику.

По словам ректора Николая Бышова, событие приурочили ко Дню основания университета.

«Организация высококвалифицированной ветпомощи в Рязани на сегодняшний день является актуальной, потому что у горожан растет количество домашних животных, и они, к сожалению, подвержены разным заболеваниям», — отметил он.

Как рассказал руководитель вуза, клиника оборудована всем необходимым, можно провести квалифицированный осмотр, необходимые анализы для диагностирования проблемы, есть аппарат УЗИ, операционная.

«В ней будут работать квалифицированные специалисты, а главное в работе клиники — возможность практики для студентов. Клиника полностью соответствует современным стандартам обучения студентов данной специальности и очень важно, что они могут освоить сразу несколько профессий», — добавил Бышов.


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