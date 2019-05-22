В минздраве рассказали о клинических случаях после проверки родинок у рязанцев

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Как рассказала главный врач Рязанского кожно-венерологического диспансера Елена Большакова, за консультацией к специалистам обратилось более 100 человек. У четверых из обнаружили «дерматоскопические признаки базалиомы и меланомы кожи». Эти пациенты получили направление к врачу-онкологу.
Большакова отметила, что пройти обследование можно в любой день. Для этого необходимо с паспортом и страховым полисом прийти в кожно-венерологический диспансер.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.