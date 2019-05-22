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18:16, 22 мая 2019 820
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В минздраве рассказали о клинических случаях после проверки родинок у рязанцев

В минздраве рассказали о клинических случаях после проверки родинок у рязанцев

Во время акции «День диагностики меланоым» у рязанцев выявили четыре клинических случая, сообщили в региональном минздраве.

Как рассказала главный врач Рязанского кожно-венерологического диспансера Елена Большакова, за консультацией к специалистам обратилось более 100 человек. У четверых из обнаружили «дерматоскопические признаки базалиомы и меланомы кожи». Эти пациенты получили направление к врачу-онкологу.

Большакова отметила, что пройти обследование можно в любой день. Для этого необходимо с паспортом и страховым полисом прийти в кожно-венерологический диспансер.


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