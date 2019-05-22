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11:40, 22 мая 2019 889
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В Липецкой области за сутки произошло два ДТП с мотоциклистами

В Липецкой области за сутки произошло два ДТП с мотоциклистами

Во вторник, 21 мая, в Липецкой области произошло два ДТП с мотоциклистами. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В Липецке в 10:45 на улице Студеновской 59-летний водитель на Hyundai Solaris столкнулся с мотоциклом Baltmotors под управлением 37-летнего водителя. Пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу.

Второе ДТП произошло в Ельце. Около 11:30 на улице Коммунаров 56-летний водитель Lada Priora столкнулся с мотоциклом Falcon Speedfire под управлением 17-летнего водителя. Пострадавшего мотоциклиста доставили в Елецкую городскую больницу и госпитализировали.

Предварительная вина водителя автомобиля Lada Priora, который не пропустил встречное транспортное средство.


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