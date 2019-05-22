В Липецкой области за сутки произошло два ДТП с мотоциклистами

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Во вторник, 21 мая, в Липецкой области произошло два ДТП с мотоциклистами. Об этом сообщил
В Липецке в 10:45 на улице Студеновской 59-летний водитель на Hyundai Solaris столкнулся с мотоциклом Baltmotors под управлением 37-летнего водителя. Пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу.
Второе ДТП произошло в Ельце. Около 11:30 на улице Коммунаров 56-летний водитель Lada Priora столкнулся с мотоциклом Falcon Speedfire под управлением 17-летнего водителя. Пострадавшего мотоциклиста доставили в Елецкую городскую больницу и госпитализировали.
Предварительная вина водителя автомобиля Lada Priora, который не пропустил встречное транспортное средство.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.