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В Липецке эвакуировали магазин «Ашан». Об этом написал интернет-портал «
В среду, 22 мая, рано утром сотрудников и посетителей в экстренном порядке вывели на улицу. Причины этого издание не сообщает.
Официальной информации об инциденте пока нет.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.