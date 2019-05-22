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В Калужской области директор МУПа подрался с главой местной администрации. Об этом сообщил
Следствием и судом установлено, что 3 декабря 2018 года 40-летний подсудимый пришел в администрацию одного из сельских поселений Жуковского района и принес на подпись документы.
Мужчина потребовал от главы подписать их, применив физическую силу. Директор МУПа схватил главу за руку, а другой рукой взял служащего за затылок и начал склонять к столу, выражая свои требования.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей. В 2017 году он уже был подвергнут административному наказанию за нанесение побоев.
Приговор в законную силу не вступил.
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