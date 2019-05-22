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16:52, 22 мая 2019 325
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В четверг рязанцев ожидает массовое отключение холодной воды. Адреса

В четверг рязанцев ожидает массовое отключение холодной воды. Адреса

В четверг, 23 мая, рязанцев ожидает массовое отключение холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Трудовая, дома 13/38, 15, 17/43, 19/42, 21, 23/39 (частный сектор);
  • улица Ломоносова, дома с 46 по 72, с 37 по 49 (частный сектор);
  • улица Бабушкина, дома с 36 по 46, с 11 по 21 (частный сектор);
  • 1-й проезд Бабушкина (частный сектор);
  • улица Космодемьянской, дома 31, с 38 по 64, с 37 по 63 (частный сектор);
  • 1-й проезд Космодемьянской (частный сектор);
  • 2-й проезд Космодемьянской (частный сектор);
  • улица Кошевого (частный сектор);
  • улица Гастелло (частный сектор);
  • Куйбышевское шоссе, дома 16, 16 корпус 1, 18, 18 корпус 1;
  • улица Декабристов, дома с 12 по 26, с 5 по 25;
  • улица Разина, дома с 44 по 52, с 45 по 53 (частный сектор);
  • улица Советской Армии, дома 20, 22, 24, 26, 28/7;
  • улица. Зубковой, дом 6 корпус 1.

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