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11:24, 22 мая 2019 422

Студенты РГАТУ присоединились к экологической акции «Лес Победы»

Студенты РГАТУ присоединились к экологической акции «Лес Победы»

В субботу, 18 мая, студенты технологического факультета Рязанского агротехнологического университета имени Костычева присоединились к эколого-патриотической акции «Лес Победы-2019».

Мероприятие посвятили победе в Великой Отечественной войне и приурочили ко Всероссийскому дню посадки леса.

Гостями акции стали губернатор Николай Любимов, заместитель председателя правительства региона Виталий Артемов и министр природопользования Сергей Абрамов.

Любимов поблагодарил всех собравшихся за желание принять участие в акции.

«Работа по посадке леса, которая объединила сегодня так много людей, в том числе молодежь, организована не для „показухи“, а чтобы восстановить лесной участок», — отметил глава региона.

В этот день на 5 гектарах студенты и добровольцы посадили более 20 тысяч саженцев сосны.


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