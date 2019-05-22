Студенты РГАТУ присоединились к экологической акции «Лес Победы»

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В субботу, 18 мая, студенты технологического факультета Рязанского агротехнологического университета имени Костычева присоединились к эколого-патриотической акции «Лес Победы-2019».
Мероприятие посвятили победе в Великой Отечественной войне и приурочили ко Всероссийскому дню посадки леса.
Гостями акции стали губернатор Николай Любимов, заместитель председателя правительства региона Виталий Артемов и министр природопользования Сергей Абрамов.
Любимов поблагодарил всех собравшихся за желание принять участие в акции.
«Работа по посадке леса, которая объединила сегодня так много людей, в том числе молодежь, организована не для „показухи“, а чтобы восстановить лесной участок», — отметил глава региона.
В этот день на 5 гектарах студенты и добровольцы посадили более 20 тысяч саженцев сосны.
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