Со среды еще на 16 рязанских улицах отключили горячую воду. Адреса

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Со среды, 22 мая, на 16 рязанских улицах отключили горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
До 4 июня воды не будет по следующим адресам:
улица 1-й Тракторный проезд, дома 6, 7, 8, 9;
улица 3-й Тракторный проезд, дом 7;
улица 7-й Мервинский проезд, дом 2/27;
улица 6-й Коломенский проезд, дом 7/30;
улица Великанова, дома 9 (школа №47), 1 корпус 2 (детский сад №103), 1 корпус 6, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 10 корпус 3, 11,11 корпус 1, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 12, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 13, 14, 14 корпус 1, 15, 16,16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 17, 18, 19, 1 корпус 1, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 5 корпус 2 (д/сад №108), 6, 6 корпус 1 (детский сад №110), 7 корпус 1, 8, 8 корпус 1;
улица Вишневая, дома 28/4, 30, 32, 34/2;
улица Западная, дом 8;
улица Коломенская, дома 1а, 3;
улица Комбайновая, дома 1/5, 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 2/7, 21, 21 корпус 1,22 корпус 1, 24, 26, 28;
улица Костычева, дома 12 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпсу 1, 2 корпус 1, 2, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2,7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 9;
улица Крупской, дома 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 21 корпус 1, 23, 1/13, 10 (детский сад №22), 10 корпус 1, 10 корпус 2, 11, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 13,14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 15 корпус 1 (детский сад №115), 15/18, 16, 16 корпус 1,18, 18а, 18 корпус 1, 2/14, 21, 22, 28, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4, 4а (детский сад №106), 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3, 7 (школа №53), 8, 8 корпус 1, 8 корпус 2, 9, 9а;
улица Мервинская, дома 164, 164а;
улица Московское шоссе, дома 39, 39 корпус 2, 39 корпус 3, 39 корпус 4, 41а (детский сад №128), 41 корпус 2, 45 корпус 1, 47, 47 корпус 1, 51/2, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 35, 35 корпус 1, 45 корпус 2;
улица Народный бульвар, дома 12, 12 корпус 1, 14, 16, 4;
улица Новаторов, дома 12, ¼, 10, 11, 11 корпус 1, 13, 15, 15 корпус 1, 17, 17 корпус 1, 19,19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 2, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 2 корпус 3, 2 корпус 5, 21а (школа №61), 21 (школа №60), 23, 25, 27, 27а (детский сад №134), 27б, 29, 3, 3а (школа №26), 3а, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 1;
улица Юбилейная, дома 24 (школа №55), 1 корпус 1, 1 корпус 2, 10,11, 12, 16,16 корпус 1, 17, 18, 19, 2,2 корпус 1, 2 корпус 2, 3,3 корпус 1, 4, 5, 8, 9.
С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.