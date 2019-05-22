Рязанский драмтеатр наградили за оригинальную постановку «Вишневого сада»

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Рязанский театр драмы стал участником XIII фестивале имени Рыбакова, который прошел в Тамбове.
По его итогам режиссер-постановщик спектакля «Вишневый сад» Гульнара Галавинская получила ценный приз и диплом «За оригинальную постановку классической пьесы».
Кроме того, специальным дипломом жюри фестиваля наградили актрису рязанского драмтеатра Наталью Моргуненко, которая исполнила роль Раневской.
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