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21:39, 22 мая 2019 207
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Рязанский драмтеатр наградили за оригинальную постановку «Вишневого сада»

Рязанский драмтеатр наградили за оригинальную постановку «Вишневого сада»

Рязанский театр драмы стал участником XIII фестивале имени Рыбакова, который прошел в Тамбове.

По его итогам режиссер-постановщик спектакля «Вишневый сад» Гульнара Галавинская получила ценный приз и диплом «За оригинальную постановку классической пьесы».

Кроме того, специальным дипломом жюри фестиваля наградили актрису рязанского драмтеатра Наталью Моргуненко, которая исполнила роль Раневской.


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