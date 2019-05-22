Рязанские приставы выдворили из страны пятерых иностранцев

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Рязанские приставы выдворили из страны пятерых граждан Узбекистана. Об этом сообщила пресс-службе регионального УФССП.
Иностранцы отправились до Ташкента рейсом из московского аэропорта Домодедово. Билеты им купили за счет работодателей и родственников.
Нарушителям на пять лет запретили прилетать в Россию.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.