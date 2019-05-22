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17:07, 22 мая 2019 169
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Рязанская школьница выпала из автобуса по своей вине — прокуратура

Рязанская школьница выпала из автобуса по своей вине — прокуратура

Рязанская прокуратура проверит информацию о падении девочки из школьного автобуса. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Инцидент произошел 9 апреля, когда детей перевозили в деревню Сидоровка Рыбновского района. На ходу у автобуса открылась задняя дверь, 11-летняя пассажирка выпала на дорогу. Проверка показала, что ученица получила ссадины различных частей тела.

«Данные телесные повреждения получены несовершеннолетней по собственной неосторожности. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, претензий к образовательному учреждению законные представители несовершеннолетней не имеют», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, прокуратура выявила, что при перевозке детей должностное лицо, сопровождающее несовершеннолетних, «нарушило требования законодательства об образовании по обеспечению их прав и законных интересов, касающиеся обеспечения порядка и соблюдения мер безопасности учащихся»

В адрес директора школы внесли представление, которое находится на рассмотрении.


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